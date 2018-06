Kristin Kuuba tegi Euroopa karikaetapil kuldse duubli

Sulgpalli Euroopa karikaetapil Lätis tuli kahekordseks võitjaks Kristin Kuuba. Üksikmängus sai Kuuba karjääri esimese maailma edetabeli turniirivõidu. Esimese asetusega eestlanna jõudis finaali geimigi kaotamata. Ka finaalmängus tuli võit teise paigutusega Valgevene mängija Alesia Zaitseva üle kindlalt 21:10, 21:16.

Ka paarismängus oli maailma edetabelis 59. kohal asuval Kristin Kuubal ja Helina Rüütlil esimene paigutus. Eesti paar suutis oma asetust õigustada ning võitis kõik mängud vastastele geimi loovutamata. Finaalis alistasid Kuuba ja Rüütel Prantsusmaa paari Ainoa Desmons / Juliette Moinard 21:17, 21:16.

“Mõlemas mängus tundsin, et mäng on kontrolli all ja raskeid hetki väga polnud. Kogu turniir mängida geimigi kaotada on väga hea saavutus ning annab palju enesekindlust eelseisvateks võistlusteks. Eriti õnnelik olen üksikmängu esimese tiitli üle," võttis Kuuba võistluse kokku.

Meeste üksikmängus pidi Raul Must poolfinaalis vastu võtma kaotuse prantslaselt Toma Junior Popovilt (BWF 174). Eelmise aasta juunioride Euroopa meister sai Musta üle võidu 21:16, 22:20. Popov tuli hiljem võiduga kaasmaalase Leo Rossi üle turniirivõitjaks.