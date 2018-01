Kristin Kuuba Tallinnas Euroopa karikaetapil poolfinaalis

Kristin Kuuba jätkab sulgpalli Euroopa karikaetapil Yonex Estonian International head võistlust.

Veerandfinaalis tuli kindel võit venelanna Ksenia Evgenova üle 21:17, 21:10. “Mängisin hästi ja kontrollisin mängu, olen võiduga väga rahul,” sõnas Kuuba pärast veerandfinaali.

Poolfinaalis ootab Kuubat 18-aastane taanlanna Michelle Skodstrup. Skodstrup maailma edetabelis veel kõrget kohta ei oma, kuna pole täiskasvanute turniiridel palju osalenud, kuid on Tallinnas konkurentsist lülitanud seitsemenda asetusega Alesia Zaitsava ja veerandfinaalis teise paigutusega Maria Mitsova Bulgaariast 21:11, 19:21, 21:19.

Tiitlikaitsja ja meeste turniiril parimat paigutust omanud Raul Must pidi kodupubliku kurvastuseks vastu võtma kaotuse, kui jäi alla Henri Aarniole Soomest 18:21,16:21. “Tänane mäng oli minu poolt ebastabiilne. Mõned punktid mängisin hästi, aga seejärel oli mitu punkti, kus oleksin pidanud kindlamalt mängima, kuid ei õnnestunud ja tulid vead sisse. Ei suutnud hästi tema tempos püsida, paar nädalat tagasi oli väike vigastus, mistõttu pidin tegema mõningase treeningpausi ja eks see ka mõjutas,” rääkis Must.