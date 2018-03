Kristin Kuuba sai Portugali turniiril 9. koha

Portugalis toimuval sulgpalli Euroopa karikaetapil läks üksikmängus eestlastest kõige paremini Kristin Kuubal, kes jäi jagama 9. kohta.

Esimeses ringis mängis maailma edetabelis 109. kohal asuv Kuuba Katerina Tomalovaga Tšehhist (BWF 116) ja sai kindla võidu 21-14, 21-10.

“Jäin mänguga rahule. Suutsin mängu enda kontrolli ajal hoida ning eriti heameel on selle üle, et suutsin võrgus domineerida, mis tõi ka edu,” lausus Kuuba peale mängu. Sama vastasega on Eesti esireket kohtunud mitmel korral, kus esimeses viies mängus tuli tasavägise kohtumise järel vastu võtta kaotus.

“Varasemalt on tegu olnud minu jaoks ebamugava vastasega. Nüüd olen teda teist korda järjest võitnud ja seekord juba väga kindlalt. Hea tunne, et olen mängu taseme poolest temast mööda läinud,” võttis Kuuba kohtumise kokku.

Kaheksandikfinaalis tuli vastaseks jaapanlanna Yuri Nakamura, kes mängib esimest rahvusvahelist turniiri. Jaapani naiste üksikmängu tase on aga väga kõrge - maailma edetabelis kuulub kahekümne parema sekka koguni viis jaapanlannat. Ka Nakamura osutus oodatult hea tasemega mängijaks. Eelnevates ringides alistas ta teisegi eestlanna Helina Rüüteli, kui kvalifikatsiooni turniiri otsustavas kohtumises võttis võidu 21-14, 21-7.

Kuuba suutis Nakamurale anda tugevama lahingu, kuid pidi siiski vastu võtma kaotuse. Esimeses geimis juhtis Kuuba pidevalt mõne punktiga ja sai geimivõidu. Teine geim läks kiirelt jaapanlannale. Ka otsustava geimi keskpaigaks sai Kuuba viiepunktilise edu, kuid seejärel suutis Nakamura võtta omakorda kaheksa punkti järjest ja mängu võidu 18-21, 21-7, 21-16.

Getter Saar pidas esimeses ringis kolmegeimilise mängu võistlustel esimese paigutusega Natalia Perminovaga Venemaalt (BWF 60), kuid jäi lõpuks alla 13-21, 21-7, 15-21.

Paarismängus oli Kristin Kuubal ja Helina Rüütelil, kes maailma edetabelis 62. kohal, teine asetus, mistõttu oldi avaringis vabad. Teises ringis tuli eestlannadele vastu Hiina Taipei paar Li Zi Qing ja Chun Hsun Teng. Esimeses geimis tuli Eesti paaril mitmeid lihtvigu ja geim kaotati 10-21. Teine geim kujunes aga tasavägiseks ja pinge püsis viimaste punktideni. Seisul 18-20 suutsid Kuuba ja Rüütel päästa kaks matšpalli, kuid pidid siiski leppima kaotusega 10-21, 21-23.