Kristin Kuuba on teinud Saksamaa kõrgliigas ülieduka debüüdi

Kuuba on esimeses viies voorus mänginud kõigis kohtumistes nii üksikmängu kui naispaari ning võitnud kõik kümme kohtumist. Sellega on ta hetkel Bundseliga resultatiivseim naismängija.

TSV 1906 Freystadt klubi hoiab põhihooaja viie vooru järel edetabelis kolmandat kohta.

Kuuba on seniste voorudega väga rahul: “Olen nii heast algusest isegi pisut üllatunud, et kümnest mängust on tulnud kümme võitu.”

Eelmisel hooajal tegi Kuuba kaasa Itaalia klubi BC Milan ridades, kellega võideti sealne liiga ja saadi klubide Euroopa meistrivõistlustel pronksmedal.

Saksamaa kõrgliigas osalemist peab Kuuba sammuks edasi. “Võrreldes Itaalia liigaga on Saksamaal tase palju kõrgem, mängijad on klubides professionaalsemad ja ka meie võistkonna ühtekuuluvustunne on sel aastal suurem. Minu jaoks on see esimest korda nii tugevas liigas mängida ning algus on olnud väga huvitav. Eriline on ka kodupubliku ees mängimise kogemus. Minu klubi on väiksest kohast, kus ca 8000 elanikku, kuid saalis on kodumängudel alati kaasa elamas mitusada inimest.”

Kuuba kõrval kuulub TSV 1906 Freystadt ridadesse nii Saksamaa kui Inglismaa koondise mängijaid.