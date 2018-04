Kristin Kuuba ja Helina Rüütel tulid Itaalia meistriks

Helina ja Kristini kommentaar: "Meil on hea meel, et saime oma panuse anda meistriks tulemisel. Olen rõõmus, et suutsime kõik mängud võita geimigi kaotamata. Tiimidevahelised mängud kujunesid tihti pingeliseks ning meil on hea meel, et väljusime võitjatena. Üldiselt oli Itaalia liiga kaasahaarav ja tore on vaadata, kuidas sulgpall muutub üha populaarsemaks. Positiivne külg on veel see, et saame treenida koos Itaalia koondisega, mis on vahelduseks väga hea, sest saame treenida erinevate sparringpartneritega. Järgnevatest võistlustest on tulemas aprilli lõpul Euroopa meistrivõistlused. Juuni kuus toimuvad Euroopa klubidevahelised meistrivõistlused, mis on Milano sulgpalliklubi suurim eesmärk ning ootame väga, et anda oma panus."

