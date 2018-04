Kristin Kuuba alustas EM-i võiduga

Sulgpalli Euroopa Meistrivõistlustel Hispaanias Huelvas sai naiste üksikmängus Eesti esireket Kristin Kuuba (BWF 113) avaringis võidu Portugali mängija Sonia Goncalvese üle tulemusega 18:21, 21:11, 15:8.

Esimese geimi kaotanud Kuuba võitis kindlalt teise geimi ning juhtis kolmandas, kui vastane vigastuse tõttu katkestas. "See oli minu debüütmäng EM-il üksikmängus. Algus oli närviline ja rabe, aga teises geimis hakkasid minu löögid ja plaan töötama," iseloomustas Kuuba mängu.

32 parema seas on homme Kuuba vastane Läti esinumber Ieva Pope. Viimatises omavahelises mängus veebruaris naiskondlikul EM-l jäi peale eestlanna. Kuuba sõnul on ta vastase mänguga hästi kursis ja kindlasti on eesmärk võita.

Päeva avamängus läksid segapaarismängus platsile EM-debüüdi teinud Kati-Kreet Marran ja Sander Merits (BWF 266). Nende vastaseks oli tugev Taani paar Sara Thygesen ja Niclas Nohr (BWF 32). Marrani ja Meritsa hinnangul suutsid nad realiseerida enamuse treeneriga paika pandud plaanist, kuid vastased olid seekord siiski liiga tugevad. "Nemad on väga hästi kokku mänginud paar ja suuremate kogemustega. Mina olen ka rohkem keskendunud üksikmängule," arvas Marran peale mängu.