Kõrgustes trikitav slackliner Jaan Roose: tegelikult peab lihtsalt vaeva nägema

Jaan Roose (26) jõudis hulljulge alana näiva slackline’ini tänu parkuurile ja freerunning’ule, millega ta tegeles sõpradega ühiselt loodud MTÜ Vabadusspordis. „Tegime 2010. aastal Põlvas parkuuri ühistrenni. Eesti slackline’i maaletooja tuli ala meile tutvustama, lootes, et meile kui aktiivsetele poistele pakub see huvi,“ meenutab Jaan. „Alguses tundus see väga uus ja huvitav, aga täiesti võimatu,“ ütleb ta. Äärmise sihikindlusega oli sellest hoolimata juba pool tundi hiljem esimene slackline kõnnitud.

Kiire tähelend



Kuna ala võitis kiiresti Jaani südame, otsustas ta juba samal aastal võtta osa videopõhisest võistlusest King of Slackline. Maailma parimad slackliner’id andsid osalejatele igal nädalal ülesandeks uue triki, mida pidi filmima ja YouTube’i kaudu jagama. Iga nädalaga läksid väljakutsed keerulisemaks. „Kui võistlusega alustasin, oskasin vaid köiel kõndida ja paari lihtsamat trikki teha. Algajale oli see suurepärane kogemus,“ meenutab Jaan. Ta pani end esialgu proovile koos sõpradega, kuid oli juba seitsmendaks nädalaks ainus eestlane võistlustules. „See andis veel rohkem motivatsiooni edasi pingutada,“ meenutab ta. Pühendumine tasus ära, kuna esimese võistluse lõpetas noormees teisel kohal. „See andis mulle algusest peale arusaamise, et pingutades ja kõvasti tööd tehes jõuad kaugele. Alustasin peaaegu nullist ja sain teise koha. Tihti mõeldakse, et on vaja erilisi oskusi ja teadmisi, aga tegelikult peab lihtsalt vaeva nägema. Tõestasin sellega endale, et kui väga tahan, suudan kõike,“ sõnab Jaan, kes enda sõnul on ekstreemsportlane, aga samal ajal ka artist ja esineja.

Tuuril koos Madonnaga