Kopteripiloot asub võistlustulle maailmameistrivõistlustel rattaorienteerumises

Eesti andekaim rattaorienteeruja Lauri Malsroos osaleb uuel nädal Leedus

toimuvatel maailmameistrivõistlustel. Augusti algul napilt EM-i

meistritiitlist ilma jäänud Eesti Õhuväe kopteripiloodina leiba teeniva

hobiratturi suurimaks eesmärgiks on lõunanaabrite juures teha hea sõit.

Euroopa meistrivõistlustelt rattaorienteerumises tuli Malsroos kuu algul

tagasi sprindis ja lühidistantsil võidetud hõbemedalitega. „Puudu jäi

ehk õnnest, sest lühirajal kaotasin 55 min kestnud sõidu juures võitjale

kõigest ühe sekundiga. Kohti oli, kust ma selle sekundi leida oleksin

võinud. Sprindis tegin seekord natuke palju vigu, võimalused ja eeldused

olid olemas, aga tehnilist sooritust saanuks parandada,” kommenteeris

Malsroos Prantsusmaal peetud mõõduvõttu.

Maailmameistrivõistlustel Leedus on konkurendid üldises plaanis kõik

samad. „Euroopast väljas selle alaga väga ei tegeleta. Taseme osas pole

EM-il ja MM-il mitte mingisugust vahet. Päris nii ei saa võtta, et lähen

sinna võitma, minu eesmärgiks on võimalikult hea sooritus. Tulemus

selgub juba kohapeal. Tegemist on siiski tehnikaspordiga ja kõige

laabumiseks peab veidi ka õnne olema,” jäi sportlane tagasihoidlikuks.

Suvisteks suurvõistlusteks algas ettevalmistus talvel. „Teist talve

järjest sain õues rattaga sõita, mis andis kevadeks parema vormi

saavutamiseks väga palju juurde. Sealt edasi tulid spetsiaalsed

orienteerumis- ja jooksutrennid ning maastikurattamaratonid. Püüan töö

kõrvalt nende tegevustega end võimalikult heas vormis hoida. Ma olen

siiski sada protsenti amatöör ja asjaarmastaja ehk esmalt tuleb töö ja

siis sport,” lisas Malsroos.

Parimaks rattaorienteerumistehnika harjutuspaigaks peab Lauri Malsroos

Jõulumäe radasid. „Sealse männimetsa all on väga tihe teedevõrk, mis on

kaardi lugemise seisukohalt hästi hea ning annab üsna keerulist rada

teha. Eraldi rattatrenne pole hetkel teinud, kuid Eesti üks

nõudlikemaid, füüsiliselt raskemaid ja ilmselt ka suurimate

tõusumeetritega on Rõuge rattamaratoni trass. Eriti veel siis, kui

vahetult enne sadanud on. Samas pori ja libedus loovad head eeldused

sõidu nautimiseks, mulle väga meeldivad igasugused rasked tingimused,

sest olen oma parimad tulemused just sellistel radadel sõitnud. Kahjuks

pean tänavu Rõuge võistluse vahele jätma ning testin selle asemel

pühapäeval Leedu MM-iks ette valmistatud rada.“

„Kusjuures EM Prantsusmaal toimus üsna tasasel pinnal ja füüsiliselt

saab MM selles osas väga palju raskem olema. Mina siit Tallinna lähedalt

olen n-ö lauskmaa poeg ja need Vilniuses ees ootavad nõlvad on Eesti

mõistes päris suured. Õnneks muidugi saab mägi enne otsa, kui raskeks

läheb, aga probleemid tekivad siis, kui neid tõuse väga palju järjest

tuleb.“

Pühapäeval toimuvat 19. Rõuge Rattamaratoni soovitab Malsroos kõikidele

rattahuntidele. Võistluse 69 km pikkune XXL-sõit kattub poolesaja

kilomeetri ulatuses sügisel Haanja100 raames peetava maastikurattasõidu

Eesti meistrivõistluste trassiga, mis on samuti üks suurimaid

väljakutseid kõikidele maastikurattal sõita armastavatele

spordisõpradele.