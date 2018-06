Kopsuarst Ann Jäätma: astmahaige saab elada täisväärtuslikku elu

Kuigi astmat päris välja ravida veel ei osata, võib haigus ise olla ajas muutuv. Näiteks võib väga erinevatel põhjustel esineda selliseid perioode, kus inimene tunneb ennast hästi ja astma sümptomeid ei tunne. Sellistel puhkudel on oht, et inimesed jätavad omal algatusel ravi pooleli. See on aga viga, sest järjepideva ravi puudumisel võivad astmahood hoopis ägeneda või varasem ravi ei pruugi enam mõjuda. Kui inimene tunneb ennast hästi, tuleb arstiga igal juhul konsulteerida. Suure tõenäosusega määratakse inimesele seejärel uus ravi.

Sageli on ravi pooleli jäetud seetõttu, et on kardetud astmaravimis sisalduvat hormooni. On kahetsusväärne, et meil on ravimite kohta jätkuvalt liikvel palju müüte ja uskumusi, mida järgides tehakse endale tegelikult karuteene. Kinnitan, et hormooni sisaldav astmaravi ei põhjusta kehakaalu tõusu.

