Kolmekordne olümpiavõitja teda seksuaalselt ahistanud arstile: nüüd on olukord drastiliselt muutunud

USA-s kütab jätkuvalt kirgi kohtuprotsess endise riistvõimlejate arsti Larry Nassari üle, kes aastate jooksul ahistas seksuaalselt noori sportlasi. Viimati võtsid ohvrid kohtusaalis Nassari suunas sõna.

Kolmekordne olümpiavõitja Aly Raisman rääkis viimati kõikide nimel, kes on käimasoleva protsessi käigud Nassari vastu tunnistanud, kirjutab CNN.

“Larry, olukord on nüüdseks drastiliselt muutunud. Me oleme siin. Me kavatseme rääkida ja me ei lähe kuhugi,“ teatas Raisman.

Raisman süüdistas ka USA Riistvõimlemise Liitu, kuna see mädanevat seestpoolt. “Kus on õiglus? Kus on läbipaistvus? Miks peab manipuleerimine jätkuma?“ küsis ta.

Nassar on end süüdi tunnistanud seitsmes kriminaalses episoodis. Lisaks tunnistas ta, et ahistas seksuaalselt tüdrukuid, kui ta tegi neile arstlikku ülevaatust.

Teiste seas võttis Nassari suunas kohtusaalis sõna ka olümpiavõitja Jordyn Wieber, keda Nassar samuti seksuaalselt ahistas. “Ma arvasin, et maailma kõige raskem asi on olümpiamängudeks treenimine, kuid kõige raskem on hoopis seista siin sellel protsessil, kus ma olen Larry Nassari ohver,“ sõnas Wieber.

Wieberist sai sellega neljas Londoni olümpiamängude naiskonnavõistluse olümpiavõitja, kes tunnistanud, et Nassar kasutas teda seksuaalselt ära. Varasemalt oli kohtus ette loetud McKayla Maroney kirjalik tunnistus. Varasemalt oli sama avalikult tunnistanud ka Gabby Douglas.

Praeguseks on oma tunnistuse andnud juba 70 naist, keda Nassar on seksuaalselt väärkohelnud. Kokku peaksid tunnistuse andma umbes 120 naist.

Lapsporno omamise eest on Nassarile mõistetud juba 60 aasta pikkune vanglakaristus.