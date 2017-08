Kõlab veidralt: Venemaa ei olegi dopinguriik number üks

Positiivsete dopinguproovide number on USA-l 2017. aastal pea kaks korda kõrgem kui venelastel. Arvud vastavalt 73 ja 38, kui arvata sisse ka järeltestide tulemused.

Info pärineb organisatsioonilt MPCC, mille taga peitub liikumine "Puhta jalgrattaspordi nimel".

Ameeriklaste positiivsete dopingujuhtumite numbri ajab suureks pesapalli profiliigas põrujate arv (52). Kergejõustikus on esimese poolaastaga vahele võetud 58 ja tõstespordis 36 dopinguga patustajat.

