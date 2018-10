Kohtumisi Soome sillal: Eesti-Soome spordisidemetest läbi aegade

Äsja ilmutas soomlane Raimo Siltanen teose „Tarinoita Virosta“ ehk „Lugusid Eestist“. Raamat on Eesti-sõbra ülevaade meie ajaloost isikute ja sõlmsündmuste kaudu. Lugedes kõlaks nagu Juice Leskineni kunagine laul: „Eesti, Eesti, Eesti, kaipaan sinne perkeleesti“ („Kuradimoodi tahaks Eestisse“).

Räägime autoriga.

Su raamatus on eraldi lood seitsmest Eesti suurkujust. Need on Jüri Vilms, Konstantin Päts, Aino Kallas (kellel on kallas kahel pool), Jaan Kross, Arvo Pärt, Georg Ots ja ainsa sportlasena Erki Nool. Miks just tema?

Kord joosti Soome maailmakaardile ja eestlastelgi on oma trumpalad. Üks neist on kümnevõistlus, mitmekülgsete atleetide ala. Selle valitseja, olümpiavõitja Erki Nool võitles end eestlaste ja soomlaste südamesse. Tema kohta võib öelda, et ta tõi uuestisündinud Eesti taas maailmakaardile, oli pea nullist startiva kodumaa võrdkuju. Noor Eesti sai tema võitudest tublisti tuult purjedesse.

Erkis, kes on saavutanud spordis väga palju, on tubli annus soomlaslikku sisu. Meenutades kettaheite ja teivashüppe üleelamisi Sydneys, ütles ta mulle kord: „Kinnitasin siis endale, et no ma ei saa olümpiakulda kaotada. Estonia ei või ühel ja samal päeval teist korda põhja minna!“ Ta mõtles Estonia hukku 1994. aasta 28. septembril.

Kord parlamendisaadikuna Bangkokis olles mängis ta hotellikatuse väljakul kõrvetavas kuumuses tennisematši Soome parlamendisaadiku Kimmo Kiljusega. Too kaotas Noolele nulliga, vedas end vaevu numbrisse, kuid Soome sisu näidates esitas kutse õhtusele kordusmatšile. Tulemus oli ikka sama. Soome parempoolsed õnnitlesid aatekaaslast Noolt, kes oli purustanud sotsialisti.