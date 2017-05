Kiviõli seikluskeskusest kujuneb aasta jooksul ainulaadne atraktsioonide park

Täna algasid Kiviõli vanal tuhamäel suuremahulised arendustööd, mille käigus seni peamiselt suusa- ja motokeskusena tuntud tehismäele rajatakse lastega peredele hulgaliselt suviseid seiklus- ja tervisespordiatraktsioone. 2018 juunis valmiva projekti ehitusmaksumus on üle 1,5 miljoni euro ning projekti kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

“Kesised talved on tinginud vajaduse lisada keskusesse teenuseid, mida saaks nautida ka teistel aastaaegadel. Laiendasime sessoonsust, võtsime appi suuremahulise maastikukujunduse, lisaks siseturistile keskendume enam ka välisturistidele ning põnevaid atraktsioone hakkame pakkuma nii suurtele kui väikestele – teretulnud on terved pered ja garanteerime, et kõik leiavad endale meelepärast tegevust”, ütles SA Kiviõli Seiklusturismi Keskuse juhatuse liige Janek Maar.

Teenuste osas on olulisemad ehitushanke raames valmivad objektid tuletõrjeakadeemia, ekskavaatoritega põnevkivikaevandus, postidel kõrgseikluspark, liikluslinnak, eskalaatortõstukiga suvine lumerõngarada ning mänguväljakud ja rattarajad erinevas vanuses lastele. Taristu osas muutub keskuse peahoone ja tiigi ümbrus oluliselt tänu suuremahulise maastikukujunduse, parkla, kergliiklusteede ja laohoone ehitusele. Kokku on ehitushanke maksumuseks ca 1,5 miljonit eurot. Ehituse peatöövõtjaks on Mitt & Perlebach OÜ.

Lõplikult 90m kõrguse tehismäe turismialast potentsiaali ära kasutava projekti tulemusel külastab ennast seiklusmaana positsioneerinud Ida-Virumaad suvehooajal täiendavalt ca 30000 külastajat. Sellele aitavad lisaks unikaalsele keskusele kaasa Tallinna ja Peterburi lähedus, tugevad turismialased koostöövõrgustikud ning teiste atraktiivsete külastusobjektide lähedus nagu Aidu veespordikeskus, Kohtla kaevanduspark, Purtse kindlus ja jahtsadam.

Kevad- ja sügishooaegadel muutub keskus senisest veelgi atraktiivsemaks firmaürituste ning spordi- ja meelelahutussündmuste korraldajatele.

Kiviõli seikluskeskus tunnistati 2013 aastal Eesti parimaks turismiobjektiks ning 2016 aastal parimaks tervisespordirajatiseks.