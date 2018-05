Kirglik ja sihikindel Jasmiin Üpraus – jetispordi tulevikulootus

Armastus spordi vastu tekkis tüdrukul juba 4-aastaselt ning vaatamata noorele eale on ta aktiivselt tegelenud iluvõimlemise, tennise, ujumise, kunsti, fotograafia ja mitme ekstreemse veespordialaga.

Kirg ekstreemspordi vastu

„Jetisport on alati olnud suur osa minu elust. Olen selle keskel üles kasvanud – alates ämbri ja kühvliga rannaliival mängimisest kuni vee peal jetiga kihutamiseni. Pisiku selle vee ekstreemspordialaga tegelemiseks sain isalt, kes tänu oma energilisele iseloomule ja armastusele adrenaliini vastu on tegelenud mitme ekstreemse alaga nagu wakeboarding ning lumelaua- ja mootorrattasõit, samuti seigelnud krossi- ja enduroradadel, käies Eesti koondisega ka enduro Euroopa ja rahvusvahelistel meistrivõistlustel,” räägib Jasmiin. „Suurem soov jetispordiga tegelema hakata tekkis mul umbes viis aastat tagasi, kui tuli kiusatus isale ja vennale jetiradadel ära teha.”

Jasmiini sõnul on jetispordi näol tegemist veemotospordiga, mida olemuselt võib võrrelda motokrossiga. „Erinevus peitub aga selles, et jetiga sõidetakse vee peal mööda poidega märgistatud rada, kasutades nii-öelda püstist (Ski) või istuvat (Runabout) jetti,” täpsustab noor ekstreemsportlane, lisades, et tegemist on väga kaasahaarava ja kergesti jälgitava spordialaga, mis pakub ka vaatajatele põnevust. „Jetisport on nõudlik, kiire ja muljetavaldav. Selles võisteldakse eri klassides, mis on jagatud jeti võimsuse järgi. Võimsamateks klassideks on GP 1 võistlusklassid, kus ei ole jeti võimsust piiratud ehk tegemist on ka kõige kiirema klassiga.” Hakkaja tüdruk märgib, et jetisport on tunduvalt populaarsem meeste seas ja noored naised on sellel alal pigem erandiks.

