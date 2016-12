Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) spordiaasta parimate hääletusel kuulus treenerite kategoorias kindel esikoht Rio de Janeiro olümpial pronksmedali võitnud sõudmise paarisaeruline neljapaadi juhendajale Matti Killingule.

44 hääletusel osalenust asetasid Killingu oma ankeedis esikohale 38 spordiajakirjanikku. 122 punkti 132 võimalikust tähendasid kõigi kategooriate lõikes ülekaalukaimat võitu, sest teise koha pälvinud võrkpallimeeskonna peatreener Gheorghe Cretu saldoks oli 43 punkti, mis tegi võidumarginaaliks 79.

Meessportlaste seas edestas Gerd Kanter Rasmus Mägit ainult kaheksa punktiga, naissportlaste hääletusel oli Ksenija Balta edu Kelly Sildaru ees 31 punkti ning võistkondade arvestuses kogus neljapaat võrkpallimeeskonnast 78 punkti rohkem.

Kui Killingi võit oli kindel, siis järgnenud heitlus üpris tihe – kaks esikohta ja 43 punkti kogunud Cretule jäi vaid nelja punktiga alla Tõnis Sildaru, kes juhendab freestyle-suusatajast tütart Kellyt. Seejuures asetasid kolm spordiajakirjanikku Sildaru oma ankeedis esimeseks.

Ühe esikoha said tõkkejooksja Rasmus Mägi vanematest treenerid Anne ja Taivo Mägi, aga 16 punkti andsid kokkuvõttes viienda koha, sest nende ja esikolmiku vahele mahtus 28 punkti kogunud kaugushüppaja Ksenija Balta treener Andrei Nazarov. Kokku teenisid punkte 11 treenerit.

Spordiajakirjanik Tiit Lääne oli üks 38-st, kes asetas esikoha Killingule. “Minu jaoks on Matti Killing olnud viimaste aastate jooksul Eesti parim treener ja olümpiapronksiga kinnitas ta seda ka faktiliselt. Kui seni olid tiitlivõistluste medalivõitjate treenerid esikohad tema eest ära napsanud, siis 2016 kaalus olümpiapronks konkurentsitult kõik ülejäänu üles. Ülikindel võit!” selgitas Lääne.

Õhtulehe spordiajakirjanik Merili Luuk arvas, et 2016. aasta parim treener oli võrkpallikoondise juhendaja Cretu. “Valikut tehes meenus mulle Cretu lause, kuidas ta võtaks Eesti kodakondsuse hea meelega vastu. Pole palju välisjuhendajaid, kes silm särades, eestlust hindaks ning samuti teiste eestlaste südame külge kasvaks. Cretu on võimekas treener, kes viis oma hoolealused Euroopa liiga võiduni, tagati esimest korda ajaloos koha Maailmaliigas ning taaskord on võrkpallisõpradel rõõm sõita EM-finaalturniirile.”

Delfi spordiajakirjanik Raul Ojassaar eelistas aga Tõnis Sildarut, sest hindab kõrgelt Kelly Sildaru saavutusi X-Mängudel, Dew Touril ja teistel võistlustel. “Niivõrd noore sportlase niivõrd võimsat ülekaalu konkurentide ees saab põhjendada vaid äärmiselt pühendunud, asjatundliku ning targalt tegutseva treeneriga. Minu silmis tõi Tõnis Sildarule teiste pretendentide ees esikoha just tõsiasi, et kui teiste kandidaatide hoolealused on suures osas juba väljakujunenud sportlased, siis Kelly Sildaru nooruse tõttu on treenerist isal tema eduloos eriliselt suur ja oluline roll.”

Seda, kuidas ajakirjanikud ankeedi täitsid, vaata Eesti Spordiajakirjanike Seltsi Facebooki lehelt.