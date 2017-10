Kiivikas võitis oma eelviimase Eesti meistritiitli

Võidujada alustas Kiivikas eelmisel millenniumil, 1999. aastal. Sealtmaalt on tema CV-s Eesti meistrivõistluste rida üsna igav: 39 korda järjest number üks ehk meistritiitlid kehakaalus kuni 90 kg ja absoluutarvestuses.

Seegi kord tuli võit vaieldamatu ülekaaluga, tal pole kodus lihtsalt vastast. Miks?

„Eks ma ise ole endale aastaid järelkasvu treeninud,” otsis Kiivikas poliitiliselt korrektset sõnastust. „Kaalus kuni 75 kilo on paar päris head poissi, kuid raskematele meestele vastu saamiseks peaksid nad palju lihast juurde kasvatama. See on keeruline ja teinekord ka võimatu.”