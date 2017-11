Kiivikas: kui kõiki finaliste oleks testitud, oleksin maailmameister!

40-aastane Ott Kiivikas arvas pärast Hispaanias saadud kulturismi MM-i kuuendat kohta (kaalukategoorias -85 kg), et puhta sportlasena andis ta endast maksimumi.

"Kui eespool on Omaan, Iraan ja Alžeeria, tuleb arvestada, et kehva atleeti sealt välja ei saadeta. Ometi oli pisut kurb, et polnud ühtegi dopingukontrolli. Teades kogu seda kultuuri, arvan, et kui kõiki finaliste oleks testitud, oleksin suure tõenäosusega maailmameister!" ütles Kiivikas Õhtulehele.

Hiljuti 19. korda järjest Eesti absoluutseks meistriks kroonitud Kiivikas jahtis Hispaanias oma esimest MM-i medalit. Mullu jäi puudu õige vähe, Kiivikas teenis neljanda koha. Seekord jäi kuni 85 kg kaaluvate meeste konkurentsis võistlelnud Kiivikas finaalis viimaseks.

Kuldmedali võitis Omaani esindav Haitham Al Zadjal.

