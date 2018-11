Kiirpartiides üleolekut näidanud Magnus Carlsen jäi maailmameistriks

Kuna kõik 12 tavapartiid olid jäänud viiki, alustati täna kiirpartiidega. Neist kolm esimest võitis norralane ning seega polnud neljandat ehk viimast vaja enam pidada.

"Carlseni stabiilne tase kiirmales on fenomenaalne!" säutsus kiirpartiide ajal malelegend Garry Kasparov. "Me kõik mängime halvemini, kui peame kiiremini ja kiiremini maletama, kuid tema taseme langus on selles ilmselt kõigi aegade väikseim. Vahest vaid 15% langeb tema mängutase."

Carlsen on maailmameister alates 2013. aastast, kui alistas tiitlimatšis hindu Viswanathan Anandi. Hiljem alistas 27-aastane norralane Anandi ka teistkordselt ja oli korra tiitlimatšis parem ka venelasest Sergei Karjakinist.