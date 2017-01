Aleksei Širov (sinises särgis) on osalenud tihti Kerese turniiril.

Aleksei Širov (sinises särgis) on osalenud tihti Kerese turniiril. Foto: JOOSEP MARTINSON

Sel laupäeval, 14. jaanuaril algab Eesti Spordiselts Kalevi ja Eesti Maleliidu koostöös korraldatav 26. rahvusvaheline kiirturniir “Meenutades Paul Kerest”. Võistlusega tähistatakse maailma ühe suurema maletaja 101st sünniaastapäeva. Võistluspaigaks on Original Sokos Hotel Viru, Tallinn.

„Paul Keres on olnud eluaegne kalevlane ja alati esindanud Kalevit maleturniiridel. ESS Kalev on Eesti vanim ja suurim spordiorganisatsioon, mis asutati 1901. aastal. Turniiri peakorraldajana hoiab ESS Kalev elus Paul Kerese mälestust, seda juba 26. aastat,“ rääkis Eesti Spordiselts Kalev juhatuse liige Aleksander Tammert.

Turniiril osalevatest suurmeistritest kõrgeimate asetustega on Aleksei Širov, Igor Kovalenko, Daniel Fridman ja Arturs Neiksans. Naistest on kohal naiste suurmeister Laura Rogule Lätist. Kõrgeima reitinguga Eesti mängija turniiril on Meelis Kanep. „Meenutades Paul Kerest“ male kiirturniiril osaleb ka suurmeister Paul Kerese endaga mänginud Jevgeni Svešnikov ning paljud teised tuntud maletajad.

Turniiri ametlik algus on laupäeval kell 10.45 ning kell 11.00 algab esimene voor. Laupäeval kell 14.15 asetatakse Paul Kerese mälestusmärgile pärg ning süüdatakse küünal. Turniiri ametlik lõpetamine on pühapäeval kell 14.30.