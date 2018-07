Kiiking on tagasi: enam kui kümneaastase pausi järel selgitatakse Eesti meistrid

Pärast enam kui kümneaastast vahet selgitatakse taas Eesti meistrid kiikingus, seekord juba üheksandat korda. Meistrivõistlused toimuvad mõlema soo avatud klassides.

Sportlike tulemuste tase kiikingus on viimastel aastatel jõudsalt paranenud, mida iseloomustab ka fakt, et 2018. aastal on uuendatud nii meeste kui naiste absoluutseid rekordeid (meestest Sven Saarpere 7.30 m, 14.07.2018 Värskas ja naistest Helga Ehrenbusch 5.95 m, 10.03.2018 Pärnus).

Eesti Kiikinguliit korraldab 2018. aasta Eesti meistrivõistlused Kadrioru staadionil koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga, samal ajal kergejõustiku Eesti meistrivõistlustega. Selline koostöö lisab värvi kergejõustikuvõistlustele ja aitab Eestis välja mõeldud spordialal, kiikingul, jõuda oma aasta tähtsaimal võistlusel suurema publiku ette.

Kiikingu kui spordiala eesmärk seisneb võimalikult pikkade aisadega kiigel üle võlli kiikumises ja paremaks loetakse sportlane, kes suudab kiigel teha ühe täisringi pikemate aistega. Kasutatakse spetsiaalseid turvanõuetele vastavaid ja reguleeritavate aistega kiikesid. Igal võistlejal on kuni viis resultatiivset katset. Eesti meistrivõistlustel võistlemiseks on vaja ületada kvalifikatsiooninorm, milleks on sel aastal on aisapikkused 6,43 m meestel ja 5,00 m naistel.

Võistluste juhendid ja täpsem info Eesti Kiikinguliidu kodulehel www.kiiking.ee või koolitus@kiiking.ee.