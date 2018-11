Kihiline riietumine – kellele ja milleks?

Kihiline riietus on kui süsteem. Kõik kihid toimivad koostöös ja iga järgnev kiht jätkab eelneva funktsioonide täitmist. Kõige olulisem neist on niiskuse juhtimine igast kihist välja nii, et see saaks lõpuks aurustuda pealmisel kihil. Lisaks saab valida kihte nii, et need täiendaksid teineteist, näiteks lisada iga järgneva kihiga soojusisolatsiooni või valida kõik kihid selle järgi, et need kuivaksid kiiresti.

