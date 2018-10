Kettataltsutaja inspireeriv edulugu. Nelja aastaga nullist maailma parimate sekka

Pärnust pärit Kristin Tattari (26) lugu on põnev ja näitab, et saatusel võib olla varuks ootamatuid keerdkäike. See, mis esialgu tundub olevat täielik katastroof, võib olla millekski muuks hoopis väga hea.

Esimest korda Jõulumäel kettaid loopivaid inimesi nähes ei saanud neiu õieti arugi, mis asja nood seal sedasi toimetavad. Ta oli siis veel ise andunud suusasportlane ja tuiskas Jõulumäel rullsuuskadel küngastest üles-alla. Murdmaasuusatamises läbi lüüa ihanud Tattar, kes harjutas Anu Taveteri ja Hille Saarepuu käe all, jõudiski Eesti noortekoondisse ning võitis omavanuste hulgas vabariigi meistrivõistlustel kuldmedali. Paraku tuli terviserikke tõttu selle alaga pärast keskkooli lõpparve teha.

Ja kui ta viis aastat tagasi emaks sai, polnud justkui vähimatki võimalust, et Tattar mingi uue ala tõsiselt käsile võtaks ja maailma tippu jõuaks.