Kellele pidanuksid spordiaasta Kristjanid minema nominentide hulgas olnud Heiki Nabi meelest?

Heiki Nabi võitis tänavu Kreeka-Rooma maadluse MM-ilt raskekaalus hõbemedali, kuid jäi aasta meessportlaste hääletusel neljandaks. 2012. aastal kuldse Kristjani vastu võtnud raskejõustiklane ei lasknud aga sugugi pead norgu, vaid tunnistas, et tänavu oli üks mees temast siiski kangem.

Nabi pidas silmas MM-i hõbeda ja EM-i pronksi võitnud vehklejat Nikolai Novosjolovi, kuid ei öelnud samas ühtegi halba sõna rallisõitja Ott Tänaku kohta, kes tegelikult Nordea kontserdisaalist Kristjaniga koju läks.

Lisaks oli Nabi soosik võitjast erinev ka aasta treeneri kategoorias, mille pani kinni Eesti võrkpallikoondise loots Gheorghe Cretu. "Nägin ise vaimusilmas, et Kaido Kaaberma võiks olla parim treener, kuna naiskondlik maailmameistritiitel on väga vinge tulemus," viitas ta aasta võistkonna auhinna pälvinud epeenaiskonna juhendajale.

Kas Kristjanid läksid sinu arvates õigetesse kätesse?

Kui kolm leeri (spordiajakirjanikud, spordialaliidud ja rahvas - toim) sedasi otsustasid, siis pidi minema. Selline on inimeste soov. Iga inimese nägemus võib olla erinev - kes keda eelistab, mis spordiala rohkem meeldib... Alati on erinevusi. Selles pole aga mingit kahtlust, et kõik auhinna pälvinud sportlased on selgelt kõvad tegijad.

Oli sinu jaoks võitjate osas üllatusi?

Ma pole ise nii suur võrkpallifänn. Mulle meeldib see ala, olen ka ise seda mänginud, aga ei ole sellega nii hästi kursis. Nägin ise vaimusilmas, et Kaido Kaaberma võiks olla parim treener, kuna naiskondlik maailmameistritiitel on väga vinge tulemus. Panin esimese hooga oma fookuse sellele. Kuid kindlasti on ka Gheorghe Cretu tubli olnud. Võrkpall on jõudnud kaugele. Ju siis pidi nii minema.

Olles pääsenud nelja nominendi hulka, pidid sa ka ise kindlasti arvestama võimalusega, et äkki tuleb lavale astuda.

Olgem realistid. Olen aastaga väga rahul, võitsin medali. Kuid Nikolai Novosjolovil on sellest aastast samuti MM-hõbe ja lisaks veel EM-i pronks - kaks tiitlivõistluste medalit. Minu silmis on see kõvem tulemus. Eks ikka mingis mõttes loodad, aga tema oli tegija.

Lõpuks võitis rallimees Ott Tänak.

Tema on hoopis teisest valdkonnast. Raske kõrvutada. Ühel on justkui kaks medalit, aga noh... Rallimees tegi ka kõva aasta. Ei saa öelda, et see pole õige. Kõik, kes täna laval olid, olid tegijad. Tegijaid oli sel aastal palju, aga kõik ei mahtunud lavale.

Millise ettevalmistusprogrammiga sa ise uut hooaega alustad?

Vaatan järgmise hooaja suunas selle pilguga, et kuidas kvaliteetselt ja paremini, mitte ilmtingimata rohkem teha. Proovin teha õigeid valikuid ja treeninguid, et saaksin maadlusele, stiilile ja oskustele lisaväärtust juurde. See on praegu võtmekoht. Võtsin treeneritiimi juurde Ivar Kotkase, kes aitab kokku panna suuremat pilti. Igor Bugay tugevus on rohkem matitreeningud ja maadluspool, aga oli vaja inimest, kes kogu kompoti kokku paneks, et oleks ka üks ühine suurem plaan. See osa jäi varem natuke lonkama.

Näed sa juba Kotkase lisandumisel taustajõudude hulka mingeid vilju?

Laias laastus näeb, kuidas ja kas see töötas, alles aasta lõpus. Usun, et see kindlasti töötab. Kui abijõud on juures, peaks ka sportlasel parem ja kergem olema.

Lähed ka lähitulevikus kuhugi laagrisse?

Välislaager on plaanis veebruaris. Kaks varianti - kas Ameerika või Kuuba. Valin selle järgi, kus on rohkem koos rohkem riike ja maadluspartnereid. Arvan, et kaldun pigem Ameerika poole, sest seal on väga head tingimused ja mind on sinna ka kutsutud.

Mis on su järgmine suurem eesmärk, mille nimel tööd teed?

Järgmise aasta peaeesmäk on oktooobri lõpus toimuv MM. Märtsikuise EM-i osas on veel küsimärke. Aastas kahte tippvõistlust teha pole lihtne. Ma ei ole enam ka nii noor. Peaksin keskenduma ühele tähtsamale. Paneme üldplaani kokku ja otsustame jaanuaris, kas on mõtet mõlemale rihtida.