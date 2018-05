Katrina Lehis ja Marten Liiv pälvisid "Noored Olümpiale" stipendiumi

Kiiruisutaja Marten Liiv on teinud viimase kahe aastaga tippsportlasena suure sammu edasi ja esindanud Eestit edukalt PyeongChangi 2018 olümpiamängudel. „Arvestades Marteni vanust, noormees on 21-aastane, näeme temas potentsiaali tõusta kiiruisutamise absoluutsesse tippu. Lisaks on Marten algavaks olümpiatsükliks leidnud endale hea treeneri ja korraliku rahvusvahelise treeninggrupi Poola koondise juures, mis annab talle võimalused edasiseks arenguks,“ kommenteeris Jaht valikut. Marten Liiv oli Noored Olümpiale stipendiaat ka kahel eelneval hooajal.

„Katrina Lehisel on väga head füüsilised ja vaimsed eelduseid epeevehklemise absoluutsesse tippu jõudmiseks. Tegemist on andeka, pika ja vasakukäelise vehklejaga, kes on paljudele väga ebamugav vastane. Usume, et kui saame aidata Katrinale tagada mitmekülgse ettevalmistuse, siis suudab ta pakkuda meile kõigile juba õigepea väga kaasakiskuvaid emotsioone vehklemisrajalt,“ selgitas Jaht.

Stipendiumikomisjoni kuulusid olümpiavõitja Gerd Kanter, treener Tõnis Sildaru, ettevõtja Tiit Rahkema, spordimänedžer Kadri Kallas, spordipsühholoog Snežana Stoljarova, Persoonibrändi Agentuuri asutaja Liisi Toom ja sihtasutuse esindajana Valdur Jaht.

Tänavu anti stipendium välja kolmandat korda, eelmisel aastal pälvisid toetuse Joosep Karlson (aerutamine), Anna Maria Orel (vasaraheide), Mattias Kuusik (judo) ja Kristjan Ilves (kahevõistlus). Järgmine stipendiumikonkurss toimub aasta pärast.

Sihtasutus Noored Olümpiale on ettevõtjate Paavo Pauklini ja Valdur Jahti poolt asutatud noorte tippspordi tugisüsteem, mille eesmärgiks on aidata Eesti sporditalentidel oma unistustele lähemale jõuda ja võimaldada neil kasvada rahvuslikeks eeskujudeks nii spordis kui selle väliselt.