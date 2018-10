Käsipallileegion: resultatiivne Celminš loodab medalitele mängida

Edukalt on hooaeg alanud Andris Celminšile Sloveenia kõrgliigas. Eesti koondise paremsisemise RK Maribor Branik alustas kahe võiduga, kaotas siis tiitlikaitsja RK Celje Pivovarna Laškole ja alistas laupäeval võõrsil Loka RK Urbanscape'i 31:26 (13:13). Celminšil oli võidus tähtis roll, just tema väravate – kokku tuli neid neli – abil algas teisel poolajal vahe kasvatamine.

Andris Celminš: meil on suurepärane meeskonnavaim

"Kõik võidetud mängud on olnud väga rasked, aga tõestasime, et oleme neist meeskondadest paremad," tunnistas Celminš, kelle koduklubi lõpetas mullu 7. kohaga, kuid on tänavu alistanud nii eelmise hooaja neljanda RD Koperi kui viienda Urbanscape'i. Ülitihedas liigatabelis on Branik neljas, liidrist punktiga maas. "Meil on hetkel suurepärane meeskonnavaim ja igale positsioonile võrdne vahetus."

Celminš ise on nelja mänguga visanud 15 väravat, millega klubisiseses pingereas jagab teist-kolmandat kohta. "Alati tahaks ju rohkem visata, aga seni kuni võidame, olen rahul. Enamikes kohtumistes alustan pingilt, aga teen kaasa 30 minuti kandis ning raban nii kaitses kui rünnakul," selgitas Valga käsipalli kasvandik.

"Ideaalis loodame sel aastal medalitele mängida. Ainsas kaotuses Celje vastu tegime ise liiga palju praaki ja lasime vastastel joosta hulgi kiirrünnakuid, aga usun, et võime neid kodusaalis näpistada," hindas Celminš, olles pühapäeval käinud kaemas, kuidas Celje Euroopa Meistrite liigas Saksamaa tippklubi SG Flensburg-Handewitti alistas.