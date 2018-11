Kas spordijook on mõeldud kaalulangetajatele?

Peamised põhjused, miks ülekaalulised treenijad spordijooke tarbivad, on minu arvates järgmised:

Ilus turundusjutt pudeli etiketil;

Inimene ei ole kunagi põhjalikult selle peale mõelnud, mis jooki võiks trennis juua;

Spordijook on hea maitsega:

Arvatakse, et see aitab sooritusvõimet tõsta ja väsimust vähendada

Tegelikult ei ole pudelitel ilmtingimata väärinfot, aga kuna info on pealiskaudne ja üldine, ei aita see tarbijal mõista, kellele spordijook ikkagi mõeldud on. Etiketil ei ole eraldi välja toodud, et tegemist on suhkrurikka joogiga, mis ei pruugi sobida inimestele, kes soovivad kaalu langetada.

Kui olen inimestelt küsinud, miks nad spordijooki trenni kaasa ostavad, ei ole neil tegelikult sellele tihti mingit läbimõeldud vastust anda – valik on tehtud mõtlemata ja kaalutlemata, võimalik, et lihtsalt konkreetne pudelisilt kõnetas ja kutsus ostma. Või tundub iseenesestmõistetav, et kui joogi nimi on „spordijook”, siis võiks seda juua, kui sporti teha.

Jook on maitsev

Spordijook võib tõepoolest väga hea maitsega olla, sellele pannakse kindlasti palju rõhku, kuna keegi ei taha ju osta jooki, mis ei maitse hästi. Vesi on maitsetu ja kui pole harjumust juua, siis võib see olla vastumeelne. Samas võib ju osta ka maitsevett või seda endale ise sidruni ja muude maitsetega valmistada. Küll aga on poevee puhul oluline vaadata sildilt, et jook suhkrut ei sisaldaks, kuna muidu on see tegelikult lihtsalt limonaad. Selliseid liigub turul üksjagu.