Kas nautida spordis tulemust või protsessi?

Tulemusele orienteeritus

Vaatame esimesena seda rohkem käegakatsutavat ja mõõdetavat ehk tulemusele orienteeritust. Loodetavasti tunnevad paljud harrastus- ja miks mitte ka tippsportlased järgnevates positiivsetes ja negatiivsetes punktides iseend ära, muigavad või siis kortsutavad kulmu ja teevad vajalikke korrektuure või saadavad autori kohta kaebekirja.

Plussid:

* konkreetne eesmärk paneb paika prioriteedid ja suunab igapäevastes valikutes. Kas minna otsustavalt trenni ja astuda samm lähemale seatud eesmärgile, näiteks oma uuele 10 km tippmargile, või lesida kodus teleka ees ja loota, et telekast spordiülekannet vaadates saab ka kiiremaks;

* vastavalt eesmärgile kujuneb treeningu iseloom ning plaan ehk struktureeritus (lõigud, tempo, pikad jooksud jne) suurendab efektiivsust ja vähendab ebakvaliteetseid ja ebaeesmärgipäraseid treeninguid;

* rahulolutunne seatud eesmärkide täitmisel. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mulle küll meeldib üle finišijoone joosta (tuterdada, roomata jne), teades, et olen endast kõik andnud ja seatud eesmärgi saavutanud.

Protsessile orienteeritus

Vähem mõõdetav ja rohkem emotsionaalse mõõtmega on protsessile orienteeritud sportimine. Märgates sporditegemise ajal tekkivaid positiivseid emotsioone ja sellega kaasnevaid positiivseid aspekte – hea tunne, enesega rahulolu, sõpradega koos sportimine ja nende tunnustus ning uute oskuste omandamine –, võid endalegi ootamatult avastada, et vorm koos tulemustega on hoopis paranenud.

Plussid:

* rõõm ja nauding sportimisest endast, mitte ainult rahulolu tehtust. Jäta mõnel korral pulsikell koju ja mine jookse kõhutunde järgi täpselt nii kaua, kui heaks arvad. Lülita kohustuslike elementidena kavasse lillede nuusutamine, keelega lumehelveste püüdmine ja vihmas jooksmise nautimine;

* motivatsioon jätkata säilib ka siis, kui saavutused ei ole silmapaistvad. Tähtis on tugeva sportimisharjumuse tekitamine ja seda on palju parem teha spordist saadava heaolutunde, mitte pettumuse kaudu, kui peaks juhtuma, et eesmärgid jäävad saavutamata;