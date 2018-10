Kas Mart Seimi selg peab MM-i eel suurtele raskustele vastu?

Eesti esitõstja Mart Seim on kogu aasta olnud hädas seljavigastusega. Seetõttu tuli vahele jätta kevadine EM. Võitmata jäi kandikul pakutud hõbemedal. Mõned päevad enne MM-i on probleem endiselt aktuaalne. Pooleli tuli jätta Ukraina treeninglaager. Köielkõnd jätkub Eestis, kuna võistluse eel on vaja ära teha kindlad treeningud.