Kas kitsa trikoo kandmine tegi võimlejatest suuremahulise seksuaalse ahistamise ohvrid?

USA-s lööb jätkuvalt laineid endise USA riistvõimlemiskoondise ning Michigan State University arsti Larry Nassari juhtum. Nassar ahistas aastate jooksul seksuaalselt üle 150 naise ja tüdruku ning talle määrati 175 aasta pikkune vanglakaristus. Nüüd on jõutud arutelus teemani, kas naisriistvõimeljate riietust tuleks muuta.

Nassari üheks ohvriks olnud 23-aastane kolmekordne olümpiavõitja Aly Raisman tunnistas, et tema käest on juba mitmel juhul uuritud, kas riistvõimlejad võivad seksuaalses ahistamises äkki ise süüdi olla, kuna nad kannavad niivõrd liibuvaid trikoosid.

“Minu käest küsiti hiljuti, kas riistvõimeljad peaksid trikoode kandmisest loobuma,“ avaldas Raisman Twitteris. “Trikood ei ole probleem. Probleemiks on pedofiilid ja täiskasvanud inimesed, kes lasevad pedofiilidel tegutseda.“

“Kui öelda, et riietus on osa probleemist, siis sellised inimesed jätavad ohvritele mulje, et nad ongi ise juhtunus süüdi,“ pahandas Raisman.

Riistvõimelise ekspertide sõnul on trikoode kandmine selle ala juures ainumõeldav, kuna esiteks tagab see sportlaste turvalisuse. Trikoo kandmine väldib riiete takerdumise mõne objekti taha. Lisaks saavad niimoodi kohtunikud sportlasi paremini hinnata, kuna keha jooned ja asendid on liibuvates riietes paremini nähtavad.