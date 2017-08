Kas Hunt murrab end täna põhikoosseisu?

Eesti aja järgi täna öösel peab Margus Hundi koduklubi Indianapolis Colts teise hooajaeelse mängu, vastaseks Dallas Cowboys.

Esimeses hooajaeelses kohtumises jäi Colts alla Detroit Lionsile 10:24, kuid vaatamata seisule said kaitsjad – ka äärekaitsja Margus Hunt – kiita. Coltsil logises eelkõige rünnak, kui pehmelt väljenduda.

Seis Coltsi kaitseliinis on piisavalt segane, mistap said kõik, kes pretendeerivad kohale põhikoosseisus, Lionsi vastu üsna võrdselt mänguaega. Hunt viibis platsil 13 vastaste rünnakuepisoodis, mis on 19% rünnakute koguarvust. Spetsiaaltiimis, kus tuleb tegutseda vaataste löökide korral, oli Hunt tegevuses üheksal juhul (26%).

Tavapäraselt saavad põhikooseisu- või sinna pürgivad mängijad hooajaeelsetes kohtumistes suurimat koormust teises ja kolmandas mängus. Näis, kuidas täna. Üks hea lahing ja Hunt on tõenäoliselt marjamaal.