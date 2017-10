Karl-Michael Valk võitis lamades surumise EM-il pronksmedali

Hispaanias La Mangas alanud Euroopa meistrivõistlustel lamades surumises saavutas spordiklubi Reval-Sport tõstja Karl-Michael Valk avapäeval juunioride arvestuses pronksmedali kehakaalus kuni 83 kilogrammi.

Tulemus 180 kilogrammi on ka mehe uus isiklik rekord.

"Täna oli kang kerge, oleks ehk 5-10 kilogrammi rohkemgi suutnud. Aga isiklik rekord ja medal — olen väga rahul!" kommenteerib Karl-Michael Valke.

Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann, kes ise võistleb pühapäeval, on samuti rahul: "See on võimas, et meil on sel aastal järjekordne medal välisvõistlustelt käes. Taset näitab see, kui mees võtab selle isikliku rekordiga. Isiklik rekord on alati eneseületus. Oleme uhked!"