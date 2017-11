Kanepi paljastuste valguses: üheksa Eesti spordipaari, kus suhtes on olnud treener ja sportlane

Tennisist Kaia Kanepi avaldas oma värskelt ilmunud raamatus, et on olnud suhtes kahe oma treeneriga: nii Silver Karjuse kui ka Andrei Luzginiga. Tegelikult ei ole aga Kanepi sugugi esimene ega viimane Eesti sportlane, kes oma treeneriga ühte on heitnud. Toome välja üheksa Eesti sportlast, kes samuti oma treeneriga suhtes on olnud.