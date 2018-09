Kalev jäi napilt välja Soome meistriliiga finaalist

„Meeskond on teinud kõva töö ära ning võime oma avahooajaga Soome meistriliigas rahule jääda – punktitabeli põhjal tulime ju kolmandaks. Tänada tuleb fänne ja toetajaid, kes on Kalevit mängudel toetanud ning loomulikult ka Tallinkit, kes meid hooaja vältel üle vee aitas. Meie vastasteks liigas on pika ajalooga ning paremate võimalustega klubid, kuid näeme vaeva, teeme tööd ning järgmine aasta võtame Soome sortsidelt karika,“ lubab Kotkas.

Talvehooajal keskendub Kalev eeskätt uute mängijate treenimisele. „Selle hooaja jooksul on meie klubi ridadesse lisandunud arvukalt noori talente, kes tulevad üle muudelt aladelt - nii meeskonnaaladelt nagu korvpall ja jalgpall, aga ka individuaalaladelt nagu näiteks maadlus. Talenti ja füüsilist võimekust on, nüüd kasutame talvekuid selleks, et poistele tehnika ja reeglid selgeks õpetada. Viimaseid on ju ragbis entsüklopeedia jagu,“ ütles Kotkas kokkuvõtvalt.