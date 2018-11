Kaks päeva saalihoki MM-ini: kas Šveits või Tšehhi suudab väärata Rootsi-Soome ülemvõimu

Soome ja Rootsi olid viimati vastamisi oktoobris Uppsalas ja svenssonid võitsid 5:1. Aprillis Bronis peetud kontrollturniiril oli Rootsi võiduskoor 7:6. 2017. aastal kohtuti neli korda, Rootsi võitis kolm ja Soome ühe matši. Kuuest pärast 2016. aasta MM-finaali peetud Rootsi - Soome duellist on tiitlikaitsja võitnud vaid ühe. Prahas minnakse vastamisi kohe turniiri avapäeval, sest loosi tahtel satuti samasse alagruppi.

Aga üldpilt on ikka väga tugevalt Soome ja Rootsi poole kaldu. 11-st MM-finaalist on vaid kaks olnud säärased, kus vastamisi polnud need kaks meeskonda. Viimati juhtus see 2004. aastal, kui Rootsi finaalivastaseks oli Tšehhi. Mis on võimalused, et tänavu Prahas Soome – Rootsi finaali ei näe? Mitte kõige väiksemad, viitavad eelmise kahe aasta jooksul peetud maavõistlused. Pärast eelmist MM-i on Šveits suutnud Soomest koguni kolmel korral jagu saada, Tšehhi on aga valitseva maailmameistriga korra viigistanud. Rootsi on nende kahe vastu vääratanud korra, kui sai mullu novembris Šveitsi käest 5:7 sugeda.

Eesti oli kahel korral sürpriisile lähedal

Saalihoki on piisavalt noor spordiala, et seal valitseb selge kihistumine. Soome ja Rootsi tase on sedavõrd tugev, et eeldatavasti on nende alistamiseks võimelised ainult Tšehhi ja Šveits, kes moodustavad nö teise tugevusgrupi. Neid omakorda on heal päeval võimelised võitma Norra ja Läti, loominguliselt mõeldes ka Taani ja Saksamaa.

Paaril korral on vastavale sürpriisile lähedal olnud ka Eesti meeskond – 2008. aasta MM-i alagrupimängus kaotati Šveitsile kõigest 6:7, 2010. aasta MMi veerandfinaalis sai Tšehhi 4:3 võidu alles karistusvisete seeria järel. Viimati oli Eesti Šveitsi ja Tšehhiga vastamisi 2016. aasta MM-il, kus suudeti tempos püsida esimese kolmaniku jagu, mis lõppes mõlemal puhul 2:2 viigiga. Lõpuks võtsid aga vastased selge võidu, Šveits oli alagrupis parem 8:4 ja Tšehhi veerandfinaalis 8:2.

Kokkuvõttes sõltub Soome ja Rootsi ülemvõimu murdmine ikkagi Šveitsi ja Tšehhi meeskondadest. Reaalselt võttes on nad ainsad, kes suutelised kõik senised 11 MM-tiitlit jaganud riikidest jagu saama. Eelmise kahe aasta kontrollkohtumiste tulemused viitavad, et Šveits ja Tšehhi pole lootusetus seisus, aga samas on aus märkida, et Soome ja Rootsi on varemgi maavõistlustes tagasihoidlikult esinenud, ent seejärel MM-il pea alati end kehtestada suutnud.

Praegust võistlussüsteemi kasutatakse kolmandat korda

Praha MM-il osaleb 16 koondist, kes on jagatud kahte tugevusgruppi. Esimese tugevusgrupi kaheksa meeskonda moodustavad alagrupid A ja B, teise tugevusgrupi meeskonnad alagrupid C ja D. A- ja B-alagruppide kaks paremat pääsevad otse veerandfinaali, kaks nõrgemat kohtuvad kaheksandikfinaalides C- ja D-alagruppide kahe paremaga.

Süsteemi, kus kõigil 16 turniiri alustaval meeskonnal on olemas võimalus tulla maailmameistriks, aga samas on mõttetult ühepoolsete kohtumiste arv väiksem, on kasutatud alates 2014. aasta MM-ist.

Kahel MM-il järjest kaheksanda koha saanud, aga maailma edetabelis üheksandaks langenud Eesti peab esimest korda mängima teises tugevusgrupis. C-alagrupis kohtutakse Poola, Tai ja Austraaliaga. Kui jõutakse kahe parema sekka, tuleb kaheksandikfinaali vastane B-alagrupist, mille moodustavad Soome, Rootsi, Norra ja Taani.

Meeste saalihoki MM-i kõigi aegade medalitabel:

Rootsi 8 kulda, 3 hõbedat, 0 pronksi

Soome 3 kulda, 6 hõbedat, 2 pronksi

Šveits 0 kulda, 1 hõbe, 6 pronksi

Tšehhi 0 kulda, 1 hõbe, 2 pronksi

Norra 0 kulda, 0 hõbedat, 1 pronks

Poolfinaali on jõudnud veel Taani (1998 ja 2000) ning Saksamaa (2012).