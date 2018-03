Kaisa Abner: Fitness päästis mu elu

Väikesest Koeru külast pärit Kaisa Abner on tulihingeline sportlane, kelle meelekindlus on eeskujuks kõigile. Kaisa, kes igapäevaelus teenib leiba raamatupidajana, veedab enamiku vabast ajast treeningsaalis. Oma hinge ja keha bikiinifitnessile müünud naine elab ja hingab trennitegemise rütmis.

Kaisa jõudis aktiivsete treenijate ridadesse pärast keskkooli Tallinna kolides, kus alustas jõusaalitreeningutega, kirjutab ajakiri Sport. Agaralt hakkas naine pihta iseenda treenimisega, mis lõppes ületreenimise ja suure põlvetraumaga. Jõusaalile oli aga juba sõrm antud ja loobumisplaanid ei tulnud kõne allagi. Selleks, et tagasi reele saada, oli vaja targematelt nõu küsida. Just seepärast soovitab Kaisa nüüd kõigil, kes ise endale treening- ja toitumiskavasid koostavad, vahepeal spetsialistidelt nõu küsida.

Bikiinifitnessini juhuse tahtel

Suure fitness-spordi austajana meeldis Kaisale käia vaatamas Salme kultuurikeskuses toimuvaid Eesti karika- ja meistrivõistlusi kulturismis ja fitnessis, soovides samal ajal ise end sellel laval proovile panna. „Mulle aitas sellest, kui sõbranna rääkis, et just pannakse kokku Fitmodel projekti, mis aitab professionaalide abiga naistel lavalaudadeni jõuda, sellest piisas – ma ei mõelnud enam hetkegi,” kirjeldab Kaisa teekonna algust. Kõik käis tema sõnul kiiresti, uued tutvused, esimesed projektid ja sponsorid ning 2017. aasta kevadest oligi Kaisa elu täielikult muutunud.

Elupäästev otsus

Enne täielikult fitnessile pühendumist elas Kaisa trenni tegemise kõrvalt nagu rokkstaar, kelle elust ei puudunud suitsetamine, alkohol ja rajud peod. Lisaks kõigele hindas ta elus kõike muud kui vajalikku. Selline elu jäi aga kõik seljataha pärast fitnessile pühendumist. „Fitness päästis mu elu,” on Kaisa avameelne. Pühendumus trennile on teda inimesena tohutult kasvatanud, õpetades lugu pidama nii endast kui ka teistest ja elus olulistest asjadest. Kui varem tegi naist õnnelikuks raha ja selle kulutamine, siis nüüd valiks ta igal juhul pigem vähem raha ning rohkem aega ja emotsioone kallite inimestega. „Keha on minu tempel, üritan igal sammul oma eha ja vaimu eest hoolt kanda,” inspireerib Kaisa.

Maailm tugevatele

Kaisa sõnul nõuab fitnessiga tegelemine suurt meelekindlust ja distsipliini. „Nõrgad inimesed selles maailmas ellu ei jää,” kirjeldab ta. Kaisa iseloomustab kõiki fitnessiga tegelevaid inimesi kui sõdalasi, kes on missioonil, sest vajaminevad asjad tehakse ära ka siis, kui keha ja mõistus sellest keelduvad. Kaisa imetleb neid, kes ärkavad hommikul jõuetuna, kuid eesmärgi nimel teevad treeningplaanis oleva treeningu ikkagi ära. „See näitab tohutut tahtejõudu ja teenib minu silmis suure imetluse,” tunnustab ta.

Milline on Kaisa treeningkava ja mis on tema meelest fitnessis kõige raskem?



Loe edasi ajakirjast Sport: Kaisa Abner – pühendunud fitnessile