KAHJU! Raul Must piirdus MMil avaringiga

Maailmameistrivõistlustel Glasgow’s jäi sel korral Raul Mustale alistamatuks Soome esindaja Eetu Heino.

Varasemalt on omavahel kohtutud seitsmel korral, millest Must on võitnud 5 matši. Meeste tänane kohtumine kestis kokku tund ja 2 minutit ning lõppes 22-20; 16-21; 21-15 soomlase kasuks.

Kõigi üllatuseks kaotas täna hommikul MM’i suurfavoriit, maailma 2. reket Lee Chong Wei juba esimeses ringis. Chong Wei pidi tunnistama peale tund ja 15 minutit kestnud matši prantslase Brice Leverdzi (maailma 31. reket) paremust kolmes geimis 21-19; 22-24 ja 21-17.

Kristin Kuuba ja Helina Rüüteli teise ringi kohtumine mängitakse homme, Eesti aja järgi kell 18:00