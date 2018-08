Kabepealinna kroonimata linnapea Heinar Jahu

Heinar Jahu: ,,Üldjuhul teatakse, et 1970. aastal alistas Eesti USA korvpallimeeskonna. Kuid samal aastal toimus eestlaste ja ameeriklaste vahel veel teinegi sõpruskohtumine, mis lõppes samuti meie vabariigi võiduga. Mis alal? Kas pole hea mälumänguküsimus? Vastus on Vene kabes. Kuidas see teoks sai? Olin kirjavahetuses USA kabetajatega. Kui sain teada, et neil on kavas võistlusreis Moskvasse ja Leningradi, pakkusin välja sõpruskohtumise idee. Ameeriklased andsid oma heakskiidu ja nii me mikrobussiga Leningradi sõitsimegi. Võitsime kaheringilise matši viiel laual 6 : 4,“ meenutab kabatreener.

Hinnatud õpetaja

Täna on Heinar Jahul Nõmme noortemajas, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis ja Rabarübliku lasteaias ühtekokku umbes sada õpilast. „Õige aeg kabega alustada ongi just lasteaias. Alguses tuleb lasta lapsel lihtsalt mängida, et ta saaks kätte lauatunnetuse ja õpiks kabemängust rõõmu tundma. Lastes arendab kabe tahtejõudu ja töökust, rahulikkust ja keskendumisvõimet, õpetab eesmärke seadma ja otsuseid vastu võtma. Kindlasti peaks laps tegelema ka mõne muu spordialaga, mitte istuma ainult laua taga,“ leiab Jahu.

Kuidas kulges Heinar Jahu tee kabetreeneriks ning mida arvavad temast Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi õpetajad, loe edasi ajakirjast Sport.