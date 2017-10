Ka tipptasemel e-sportlased saavad kaitseväeteenistuse läbida lihtsustatud tingimustel

Eesti tippsportlastel on võimalik kaitseväeteenistus läbida eritingimustel, mis lubab neil jätkata ka professionaalsel tasemel spordiga tegelemist. Selgub aga, et kuigi seda pole kunagi juhtunud, rakenduvad samad tingimused ka professionaalselt arvutimänge mängivatele inimestele ehk e-sportlastele.

Seda, kas sportlane saab kohustusliku kaitseväeteenistuse läbida erikorras, otsustavad kaitsevägi ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) ning selleks on sätestatud teatud tingimused, kirjutab portaal geenius.ee.

Sportlaste ajateenistusesse saavad reeglina kandideerida sportlased, kes on saavutanud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (MM või EM) täiskasvanute arvestuses koha 30 seas; saavutanud noorte või juunioride rahvusvahelistel tiitlivõistlustel koha esikümnes või pallimängude puhul esindanud täiskasvanute rahvuskoondist või kvalifitseerunud noorte või juunioride rahvuskoondisega rahvusvaheliste tiitlivõistluste finaalturniirile.

EOK tingimuste kohaselt peaks aga sportlane oma taotluse esitama läbi oma spordialaliidu, mida aga e-sportlastel pole.

Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju selgitas Geeniusele, et sportlastele seatud tingimused kehtivad ka e-sportlastele, kusjuures alaliidu olemasolu pole sportlase ajateenistusse pääsemiseks tingimata vajalik, vaid sportlane saab pöörduda otse EOK poole. “Samuti pole oluline see, kas tegu on olümpiaalaga või mitte, sportlase ajateenistusse pääsevad nii olümpiaalade kui ka mitteolümpiaalade sportlased, oluline on tulemus,” sõnas Raju.

Kaitseväe esindaja leitnant Aivo Vahemets lisas omalt poolt: “Kui Olümpiakomitee peaks mõne e-sportlasest kandidaadi esitama, siis kaitseväe spordikomisjon kindlasti kaalub tema kandidatuuri.”