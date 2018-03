Jürgen Ligi tegi Riigikogus terava torke trikisuusatamise suunas

Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi võttis tänasel avalikul eesti keele teemalisel arutelul muuhulgas teravalt sõna ka trikisuusatamise osas.

Ligi sõnul ei ole tema kunagi aru saanud, kuidas aitab traditsiooniliselt emakeelepäeval peetav e-etteütlus kaasa keele arendamisele.

"Tipptasemel inimesed lihtsalt ei teadvusta, et keel on midagi, mis on meile antud ja mille me peame edasi andma. See ei ole areng, mida me temaga teeme, see on taandareng," rääkis Ligi.

"Etteütluse formaat - ma keeldun selles osalemast põhjusel, et see on nagu trikisuusatamine. Tal on sama palju ühist tervise edendamisega nagu trikisuusatamisel. [Ilmselt mõtles Ligi siinkohal, et emakeelepäeva etteütlusel on keele arendamisega sama palju ühist kui trikisuusatamisel tervise edendamisega - toim.] Tegeleme siiski keele hügieeniga."

