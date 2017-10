Jürgen Ligi jooksis võidu Venemaa dopingusüsteemi paljastajaga!

Pilt ammusest ajast, Jürgen Ligi ees ja Grigori Rodtšenkov tema tuules Foto: facebook/jürgen ligi

Poliitik Jürgen Ligi paljastab facebookis kogu tõe. Ta annab teada, et Venemaal tagaotsitavaks kuulutatud dopinguekspert ja vilepuhuja Grigori Rotšenkov varjab end tema seljataga. Pilt kinnitab, et see nii ongi. Peitmine leidis aset aastakümneid tagasi.