Judoka Aleksei Budõlini olümpiapronks läks kaotsi, ROK keeldub uut väljastamast

"Eesti Olümpiakomitee on antud teemaga kursis ning suhelnud aastate jooksul ka Rahvusvahelise Olümpiakomiteega, kelle ainuõigus on olümpiamedalite duplikaatide väljastamine," vastas Ratasele EOK peasekretär Siim Sukles. "Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel on oma reeglistik ja oluliseks tõendiks medali kadumise puhul on ametlik politseiraport. Kahjuks ei ole Aleksei Budõlinil politseiraportit esitada ja seoses sellega oleme saanud alati eitava vastuse duplikaadi tellimuse peale."