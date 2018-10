Jõutõstmise meistrivõistluste absoluutkullad võitsid Siim Rast ja Ave Tüür

Rasti tulemus 952,5 kilo andis 509,87 Wilksi punkti. Järgnesid Aimar Kuusnõmm 492,19 punktiga ja Marek Vähi 461,76 punktiga. Kokku sai punkte 70 meest.

Tüüri 350-kilone kogusumma andis 379,78 Wilksi punkti. Järgnesid Helena Veelmaa 365,11 punktiga ja Karoliina Kase 356,29 punktiga. Punkte said 17 naist.

Wilksi punktisüsteemiga arvutatakse jõutõstmises jõu- ja kehakaalukoefitsenti absoluutvõitja ja järgunormatiivide selgitamiseks.

„Väga võimas võistlus oli. Ei mäletagi, millal viimati jõutõstmises nii suur osalejate arv oli. Paljud mehed ja naised on suvel kõvasti trenni teinud ja näitasid nüüd head arengut. Mul on väga hea meel näha, et Eestimaalt ei ole kadunud tugevad mehed ja naised!“ ütles Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann.

Rast võitis ka raskeimate, üle 120-kiloste meeste kategoorias. Hõbeda sai Gert Koovit (717,5 kg) ja pronksi Henry Piralli (697 kg).

Vähi võitis kuni 120-kiloste meeste kategoorias 800-kilose tulemusega. Teiseks tuli Andres Külaviir ja kolmandaks Vahur Mägi (mõlemad 647,5 kg).

Kuni 105 kilo kaaluvate meeste seas võitis esikoha Erkki Hirsnik ja hõbeda Hjalmar Mäe, mõlemal tulemuseks 700 kg. Pronksmedal läks Kalle Mehole (642,5 kg).

Kuni 93-kilostest meestest võitis Rait Veski, kes tõstis võrdselt Siim Sammalkiviga 697,5 kg. Kolmanda koha pälvis Tõnis Holmberg (670 kg).