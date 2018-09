Jõutõstjatest isa ja poeg | Kaido Leesmann: jõusaali astudes jäävad isa paberid ukse taha

Jürgen Leesmann (poeg) 4-kordne Eesti meister

7 hõbedat, 6 pronksi

Rahvusvaheline 2. kategooria treener

Jürgen, kas mäletad, kas isa oli kogu aeg lapsepõlves jõusaalis või kabesaalis?

Jürgen: Kui niimoodi mõtlema hakata, siis küll. Ega midagi tegemata ei jäänud, aga nendes saalides ta oli.

Kas sa mängid ka isaga kabet?

Jürgen: Enam ei mängi, kuigi kabes olen ka EM-il käinud.

Kaido: Tegelikult ei ole üldse kerge olla enda lapse treener ükskõik, mis alal. See valu, mis sa koged läbi oma lapse on palju suurem, kui see mida ise üle elad. Sellepärast oli mul väga hea meel, et kabes oli tal väga adekvaatne treener ja jõutõstmises nägin ma, et ma pean see ise olema.

Poeg valvab isa seljatagust. Foto: Henry Küla

Jürgen, kas on vahe sees kui isa on treener või kui treener ei ole isa?

Jürgen: Jõustõstmises ei ole hullu, ei pea treeneri käe all päevast-päeva käima. Sul on omad kavad, see on lihtne, kuna sa võid treenida ükskõik, mis kell, ükskõik kus. See võibolla annaks tunda, kui see oleks mõni pallimäng, kui isa oleks treener, aga jõutõstmises ma ütleks, et ei ole mingit vahet.

Kas on olnud hetki, kus on olnud väga raske ja sa oled tundnud, et isa ikka liigselt surub?

Jürgen: Absoluutselt mitte. Isa ei ole peedistaja, ta ei ahista mitte kuidagi. Äkki seda oleks võinud pigem rohkem olla, siis ma oleksin edukam ja tugevam.

Kaido Leesmann (isa) 10 medalit Euroopa ja maailmameistrivõistlustelt

66-kordne Eesti meister (25x kabes, 41x jõutõstmises ja lamades surumises)

94 Eesti rekordit

Kaido, kas jõusaalis jätad isa paberid ukse taha?

Kaido: Ma arvan küll, kui ma hakkaksin seal jõusaalis talle isa mängima, siis see paneks tema teiste suhtes rumalasse olukorda. Aga ausalt öeldes on viimased aastad olnud Jürgen nagu minu treener. Kui me oleme käinud kuskil välisvõistlustel, siis Jürgen on olnud kaasas rohkem kui assistent, oleme jõudnud sellesse punkti, kus me saame olla teineteisele treenerid.

Milliseid paralleele sa saad tuua sportlase, treeneri ja isana?

Kaido: Kui pojaga koos jõusaalis käia, siis on see ühisosa. Ma mõtlen, et iga isa jõusaalis on oma poja ja tema saavutuste üle uhke ja elab talle kaasa. Samuti elab läbi tema ebaõnnestumisi. See paralleel on läbiv, sellest ei saa üle ega ümber.

Mida isa süda teeb võistlustel?

Kaido: Isa süda on väga rahulik, kui isa ise võistleb, aga kui poeg võistleb, siis see süda ei ole üldse rahulik. Mitte, et ma kahtleksin oma pojas, vaid sa tahad talle parimat, et ta läheks sealt ära hea emotsiooniga ja oled kurb, kui midagi ei lähe korda, sellepärast, et su lapsel on raske.

Jürgen, aga kui isa võistleb?

Jürgen: Suhteliselt sama, enda süda peksab sees ja enda võistluse ajal on vabam olla.

Miks see nii on?

Kaido: Ma arvan, et need on veresidemed, mis panevad niimoodi tundma. Mulle isana paneb see peale ka väikse pinge, et ma ei taha oma pojale õpetajana pettumust valmistada.

Eraelu rollid kunagi sassi ei lähe?

Kaido: Ma arvan, et see kuidas me kuskil ühises seltskonnas räägime on meil väga palju jõusaali slängi, kui tavainimene meid rääkimas kuuleb, ütleb ta et kuule, mis te karjute üksteise peale, miks te nii vihased olete. Meie jaoks on see tavaline, me ei sosista jõusaalis üksteisega, me räägime käskivas keeles ja me ergutame ja karjume teineteisele. Kui inimene seda ei tea, siis see võib teda tundlikuks muuta ja öelda, et meie vahelt on must kass läbi jooksnud, aga meie ei tunne, et miskit oleks valesti.

Jürgen ja Kaido Leesmann. Foto: Henry Küla

Jürgen, kas väikse poisina imetlesid isa medalite ja karikate riiulit?

Jürgen: Jah, ikka. See on suhteliselt suur.

Milline karikas kõige suurema mälestusega on?

Jürgen: Üks punane oli, mis mulle meeldis mitu aastat, nüüd ma ei ole seda mitu aastat näinud. See on 2000-ndate alguse poole saadud, muidu tunduvad kõik ühesugused.

Kaido: Nende karikatega on asi käest ära läinud juba. Nad ei mahu reaalselt kuskile ära. Ma olen nalja teinud, et kui isa ära läheb, siis võtke kumbki üks karikas ja ülejäänud võite metalli kokkuostu viia. Neid on 300 tükki ja sealt peaks kogu aeg tolmu võtma. Kui alguses oli tore karikaga koju tulla, siis nüüd vaatab naine ka vahel kurjalt, et kuhu ma selle nüüd topin.

Sa mäletad seda punast karikat?

Kaido: Ma mäletan seda, see oli ilus karikas.