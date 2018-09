Jõutõstja Tarmo Pärna: motivatsiooni leian piiride nihutamisest

Just esimese võistluse ebaõnnestumine kasvatas tahtejõudu ja pani tõstja ala veel rohkem armastama. Eesti absoluutsesse tippu ja Euroopa esikuuikusse kuuluv Tarmo tõi selle aasta MM-ilt hõbemedali. Oktoobris Luksemburgis toimuvale EM-ile lubab SK Reval-Sport jõutõstja minna kulla järele.

Millal hakkasite spordiga tegelema?

Alustasin teises klassis maadlusega, peale seda sai paar aastat judot tehtud. Sihipäraselt hakkasin jõusaalis käima Revali spordiklubis 1995. aastal.

Miks jõusaali läksite?

Kuna enamikus 80. aastate filmides tegid ilma kõvad mehed nagu Schwarzenegger, siis kõigi poiste iidolid olid just sellised mehed. Ma olen vahel ka ironiseerinud, et kui 80ndatel oli Schwarzenegger, 80ndate lõpus Stallone, 90ndatel Brad Pitt, siis nüüd on Justin Bieber. Eks ma tahtsin musklit kasvatada ja olla suurem kui keskmine poiss.

Kas see õnnestus ja kui palju vaeva see nõudis?

Esimestel aastatel tegin trenni oma suva järgi ja tagantjärele mõeldes imestan, et mu liigesed terveks jäid. Tegin 16–17-aastasena jõusaalis kolmetunniseid treeninguid. Sellised raskused ei ole niisuguses vanuses lubatud. Treeningut ei toetanud mitte mingisugune erimenüü – päris ime, et end ära ei lõhkunud.