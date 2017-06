Jõutõstja Siim Rast võitis MM-ilt pronksi ja kokkuvõttes kuuenda koha

14.-25. juunini Valgevenes Minskis toimunud 2017. aasta klassikalise jõutõstmise maailmameistrivõistlustel sai Eesti jõutõstja Siim Rast meeste kehakaalus 120+ jõutõmbes pronksmedali ja üldkokkuvõttes 6. koha kogusummaga 940 punkti, mis on ka uus Eesti rekord.

Enne võistlust ütles maailmameistrivõistlusteks juba detsembrist saati treeninud Siim Rast, et on selleks oma elu parimas vormis. "Treeningud on sujunud ning kindlasti tahaks kogusummaks sinna 950 kanti teha," lubas ta. Treener Kaido Leesmann, kes on ka Eesti Jõutõsteliidu president, lootiski just Siimult sellist tulemust saada, sest tal läks igati hästi nii ettevalmistusel kui ka kontrollvõistlusel. "Konkurendid olid väga kõvad ja dünaamiliselt arenenud, nagu igal aastal. Ameeriklane Ray Williams on muidugi klass omaette," rääkis ta.

Eestit esindas MM-il kuus sportlast. Noorteklassis saavutas Mihkel Ruut kaalus kuni 105 kilogrammi seitsmenda koha, Mark Kihu oli kaalus kuni 93 kilogrammi kümnes. Juunioride klassis saavutas Kermo Pärn kehakaalus kuni 74 kilogrammi 11. koha ning Masters 4 klassis saavutas veteransportlane Mihkel Laurits kolmanda koha. Kuni 93-kilogrammiste meeste avatud klassis võistles ka Siim Sammalkivi.