Jõesaar saavutas parakergejõustiku maailmameistrivõistlustel 8.koha

Londonis 14.-23.juulini toimuvatel parakergejõustiku maailmameistrivõistlustel oli täna võistlustules Egert Jõesaar, kes saavutas võistlusklassi F44 kettaheite finaalvõistlusel kokkuvõttes 8.koha.

Tulemus 46.74 meetrit on ühtlasi Jõesaare jaoks seni parim tiitlivõistlustelt saavutatud tulemus. „Arvestades minu isiklikku rekordit 48.98 m ja viimaste nädalate treeninguid, siis täna heidetud tulemus on minu jaoks pigem pettumus, kuna soovid ja võimed olid suuremad, kui tulemus näitab“, jagab Jõesaar oma võistlusjärgseid muljeid. Egert Jõesaar on kõigest hoolimata siiski optimistlik ning lisab, et selle hooaja eesmärgiks on endiselt 50 m piiri ületamine.