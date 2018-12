Jasmiin Üpraus võitis MM-sarjas pronksi

„Viimased nädalad on olnud üleüldiselt väga kurnavad ja tehnika on meil korralikult streikinud. Millegagi enda puhul eriti rahul ei saa olla, loodame, et kogu ebaõnn on nüüd selle aastaga kogetud. Enda jetiga tundus kiirus hea ja oleks tahtnud kindlasti poodiumi nimel võidelda, aga tegemist siiski tehnikaspordiga ja midagi teha ei ole. Etapi kokkuvõttes veidi halvem kui ootasime, aga hooaega kokku võttes on tulemus üllatavalt hea.“ võttis Marten hooaja MM-sarjas kokku.

Runabout GP1 klassis ei läinud meie võistlejal Anton Pankratovil kõige paremini. Ajasõidus hea tulemuse välja sõitnud Antonil oli tehnikaga probleeme kogu ülejäänud võistluse ja tulemuseks kahekümnes koht. MM-sarja kokkuvõttes tuli Anton kahekümneneljandaks.

MM-sarja üldvõit kuulus Jeremy Perezile Prantsusmaalt, hõbe Yousef Al Abdulrazzaqile Kuiveidist ja pronks Lars Akerblomile Rootsist.

SKI Ladies GP1 klassis püsis põnevus kuni viimase sõiduni. MM-tiitlit olid viimases võistlussõidus jagamas Krista Uzare Lätist ja Emma-Nellie Ortendahl Rootsist. See aasta pidi mitmekordne maailmameister Emma-Nellie tunnistama lätlanna paremust ja leppima hõbemedaliga.

Pronksmedali saatus oli samamoodi otsustamisel viimases sõidus, kus selle eest olid võistlemas esimese sõidu võitnud, teises sõidus teiseks tulnud Jasmiin Üpraus ja MM-sarja punktitabelis kolmandal kohal asuv Kätriin Nilbe. Stardist said mõlemad naised hästi minema ja medalilootus säilis. Teisel ringil tegi Kätriin rajal vea ning pidi võtma musta karistuspoi, aga kohtunikud lugesid seda valesti tehtuks ja eemaldasid Kätriini rajalt musta lipuga. Sellega oli pronksmedali saatus otsustatud. Enam ei mõjutanud isegi Jasmiini väike kukkumine rajal, mis langetas ta neljandale kohale. Esimese eestlasena võitis Jasmiin Üpraus jetispordi MM-sarjast pronksmedali.

„Oma esimese rahvusvahelise hooajaga oleme mina ja mu tiim väga rahul! Euroopa meistrivõistluste pronks, maailmemeistrivõistluste slaalomsõidu hõbe ja nüüd maailmameistrivõistluste viimasel etapil sõiduvõit, etapi kolmas ja suurimaks kordaminekuks on 2018. aasta maailmameistrivõistluste pronksmedal, mis on esimene MM-sarja medal eestlastele! Lisaks on olnud võimalus võistelda Alpe Adria, Läti ja Eesti meistrivõistlustel ning nendelt nii tiitleid kui ka medalikohti koju tuua. Hetkel hakkame me valmistuma juba uueks hooajaks, mille peamiseks eesmärgiks on tulla maailmameistriks!“ kommenteeris Jasmiin.