Jasmiin ja Egon Üpraus tõid jetispordi Alpe Adria sarja neljandalt etapilt kõrgeid kohti

Jasmiini isa Egon Üpraus võistles nii Ski GP2 kui ka Ski Veteran GP1 arvestuses. Oskusliku sõiduga saavutas ta tugeva teise koha SKI GP2 klassis Philip Salobiri (Saksamaa) järel ja kuldmedali Ski Veteranide seas. Egon on Ski Veteran GP1 klassis sarja üldarvestuses neljandal, Andres Lauri kuuendal ja Henn Linth 12. kohal. Ski GP2 klassis on Egon Üpraus ühe osaletud etapiga seitsmes ja Jasmiin Üpraus kahelt varasematelt etappidel kogutud punktidega kaheksas.

Egon: „Ski GP2 klassis, mis on mu selle aasta põhiklass nii Eestis kui välismaal, on noortega koos võistlemine alati adrenaliini pakkuv, kuid ka seekord suutsin neile näidata, et strateegial ja kogemustel on oma võlu ja samuti olen ma väga rahul korda läinud startidega! Härrasmeeste esimene sõit oli küllaltki põnev, kui tuli ette mitmeid kohavahetusi, kuid teine sõit oli mul juba täiesti kontrolli all ning kokkuvõttes jäin ma võistlusega väga rahule.“

Alpe Adria sarja viimane etapp sõidetakse juba 14.-16.09 Horvaatias Viris.