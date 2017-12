Järjekordne ahistamisskandaal võimlemises: kohtu all on Rio olümpial käinud Kanada koondise peatreener

Kanada võimleja Rio olümpial. Foto on illustratiivne.

Kanada võimlemiskoondise endine peatreener Dave Brubaker seisab silmitsi ahistamisskandaaliga. 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial käinud juhendajale esitati reedel süüdistus ühtekokku kümnes seksuaalse ahistamise aktis.

Brubaker astus eile kohtu ette ja lasti kautsjoni vastu kuni 2018. aasta veebruarini vabadusse.

Politsei ei avalda esialgu süüdistuste kohta ühtegi detaili ning ka Kanada võimlemisliit ei saavat midagi kommenteerida. Selgitusi pole saadud ka Bluewateri võimlemisklubist, mille direktor Brubaker on.

Brubaker oli koondise peatreener Rio olümpia ajal ning naiste koondise direktor 2017. aasta oktoobris Montrealis toimunud maailmameistrivõistlustel.

Politsei ütles pressiteates vaid, et süüdistused on seotud käperdamise, seksuaalkokkupuute, seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse rünnakuga. Esimeses terminis on tuvastatud üks, ülejäänutes kolm juhtumit.