Jaapan kaalub olümpiasportlaste säästmiseks kahetunnist kellakeeramist

Nimelt kaalub Jaapani valitsus, kas tasuks kella kahe tunni võrra edasi keerata, et sportlased saaksid võistelda jahedamatel aegadel. Kuid plaan on saanud sotsiaalmeedias kõva kriitika osaliseks. Paljud kardavad, et peavad selle tulemusena hakkama pikemaid tööpäevi tegema.

"Pole tõsi, et valitsus on otsustanud suveaja kasutusele võtta," oli sunnitud valitsuskabineti peasekretär Yoshilde Suga pressikonverentsil pingeid maandama. "Me kaalume mitmeid meetmeid, nende seas ka varasemaid stardiaegu ja soojust pärssivate teekatete kasutamist."

2020. aasta olümpiamängud toimuvad juuli lõpus ja augusti alguses, mis on Jaapanis kõige kuumem ja niiskem periood. Juulis kimbutama hakanud rekordilise kuumalaine tulemusena on Jaapanis surnud vähemalt 120 inimest.

Jaapan loobus suveajale üleminekust 1952. aastal, kui Teise maailmasõja liitlasväes riigist lahkusid, mistõttu tõuseb seal päike suviti juba kell 4 hommikul. See tähendab omakorda, et juba kella 10-ks võivad kuumakraadid ulatuda üle 30 kraadi.

Jaapani valitsuse plaan on suveajaga inimesi harjutada juba tuleval aastal. Okupatsioonijärgsetel aastatel sõdisid töölised aga suveaja vastu väitega, et pikema valge aja tõttu sunnivad ülemused neid kauem töötama.